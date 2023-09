Verso Inter-Milan, Tuttosport titola: "Il derby balla sul mondo"

Ci siamo, mancano solo tre giorni al derby di Milano. La partita più attesa tra le squadre, Milan e Inter, che hanno convinto di più in questo avvio di stagione. Tuttosport ha deciso di titolare così questa mattina: "Il derby balla sul mondo". Questo perché oggi sia i rossoneri che i nerazzurri torneranno ad allenarsi a ranghi completi nei rispettivi centri sportivi dopo che anche gli ultimi calciatori, americani e sudamericani, sono rientrati alla base.

Gli ultimi a tornare, per Pioli, sono stati Pulisic e Musah che nei loro viaggi di questi giorni hanno percorso più di 15mila chilometri in aereo. In totale i 15 giocatori del Milan convocati in nazionale, in questi giorni hanno percorso più di 56mila chilometri: ora dovranno subito ricentrarsi ed essere pronti per il derby.