Verso Juve-Milan, Tuttosport: "Suso ok, Musacchio non ce la fa"

Il Milan recupera al 100% Suso. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sui rossoneri in vista del big match contro la Juventus. Lo spagnolo - si legge - corre verso una maglia da titolare: anche ieri, infatti, per il secondo giorno consecutivo, ha lavorato con il gruppo. Suso, dunque, andrà a completare il tridente offensivo con Calhanoglu e Piatek (in vantaggio su Leao). In difesa, invece, non arrivano buone notizie da Musacchio, il quale non dovrebbe recuperare per la gara di Torinio.