Verso l'Empoli, il Qs azzarda: "De Ketelaere vuole una chance, Pioli ci pensa"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Domani sera il Milan ospiterà l'Empoli in occasione della 29esima giornata di campionato: una partita importante sia per il percorso dei rossoneri a caccia delle prime quattro posizioni, sia perchè arriva prima del quarto di andata di Champions contro il Napoli. Il QS questa mattina lancia un'idea di formazione che potrebbe balenare nella testa di Pioli in queste ultime ore: "De Ketelaere vuole una chance, Pioli ci pensa". Con Diaz a disposizione ma non al meglio e in modalità riserva in vista della Champions, l'allenatore rossonero potrebbe dare una maglia da titolare a Charles De Ketelaere contro l'Empoli.