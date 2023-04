Verso l'Olimpico, il CorSport: "Giroud scalpita e punta la Roma"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina sempre di più l'importantissima sfida tra Roma e Milan che sabato mette in palio punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Corriere dello Sport titola così: "Giroud scalpita e punta la Roma". Olivier Giroud, assente nella gara contro il Lecce dopo i postumi di una contusione al polpaccio, sta venendo gestito da Pioli e il suo staff per arrivare in condizione per una delle gare più importanti della stagione. Dopo l'allenamento di oggi, in cui potrebbe e dovrebbe rientrare in gruppo, si saprà qualcosa in più.