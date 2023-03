Verso la Fiorentina, la Gazzetta: "Garanzia Thiaw, torna Bennacer"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Oggi è il giorno della vigilia di Fiorentina-Milan che si disputerà domani sera al Franchi di Firenze. La Gazzetta dello Sport titola così, lato Milan: "Garanzia Thiaw, torna Bennacer. Pioli non farà rivoluzioni". I rossoneri si affidano ancora una volta all'uomo più in forma del momento Malick Thiaw ed esultano per aver finalmente ritrovato Ismael Bennacer in mezzo al campo che potrebbe anche partire dal primo minuto. Generalmente Pioli non dovrebbe fare grosse rivoluzioni e dunque non ci dovrebbe essere un eccessivo turnover in vista di Londra.