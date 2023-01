Verso la Supercoppa, la Gazzetta in apertura: "Derby coppa tiramisù. Pioli e Inzaghi ballano come le loro difese"

MilanNews.it

In vista della Supercoppa di mercoledì, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Derby coppa tiramisù. Pioli e Inzaghi ballano come le loro difese". Rossoneri e nerazzurri non arrivano nel migliore dei modi a questo match, in particolare entrambre le squadre stanno subendo troppi gol.