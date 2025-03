Verso Lecce-Milan. Il CorSport: "C'è Sportiello. Tomori titolare. Florenzi spera"

Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, il Milan ha l'obbligo di rialzare la testa nel prossimo impegno di Serie A per cercare quantomeno di cominciare una rincorsa non più al quarto posto, ma all'Europa League. L'avversario di sabato sarà il Lecce dell'ex Marco Giampaolo, trasferta piuttosto ostica e campo sul quale il Diavolo non vince addirittura dal giugno del 2020.

Mettici questo, un rendimento deludente ed una serie di assenze importanti, la partita del Via del Mare si pronostica essere l'ennesimo calvario di questa stagione (forse). Sul modo in cui il Milan sta approcciando alla sfida contro i salentini ne ha parlato questa mattina anche Il Corriere dello Sport, che ha fatto un po' il punto sulle novità di formazione nel Diavolo titolando "C'è Sportiello. Tomori titolare. Florenzi spera", con i primi due che prenderanno i posti dei due squalificati Maignan e Pavlovic.