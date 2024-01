Verso Milan-Bologna, Tuttosport: "Zirkzee e Motta all’esame San Siro"

vedi letture

In vista di Milan-Bologna di domani sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Zirkzee e Motta all’esame San Siro". Gli osservati speciali saranno loro due visto che sia il tecnico che l'attaccante sono due obiettivi del Diavolo per la prossima stagione. Il lavoro dell'allenatore è molto apprezzato in via Aldo Rossi, così come l'ottimo rendimento del centravanti olandese.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

Data: Sabato 26 gennaio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214), Sky Sport

Web: MilanNews.it