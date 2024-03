Verso Milan-Empoli, Gazzetta: "Pioli, nuovo attacco: ecco Okafor-Jovic, dubbio Chukwueze"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in vista di Milan-Empoli di domani pomeriggio alle 15 a San Siro: "Pioli, nuovo attacco: ecco Okafor-Jovic, dubbio Chukwueze". Nella formazione iniziale rossonera, ci saranno delle novità in attacco: non ci sarà Rafael Leao che sarà squalificato, al suo posto spazio a sinistra a Noah Okafor. Turno di riposo invece per Olivier Giroud: al centro del reparto offensivo milanista ci sarà Luka Jovic.

Il vero dubbio di Stefano Pioli è però a destra dove Christian Pulisic e Samule Chukwueze si giocano l'altra maglia da titolare: il nigeriano non sta attraversando un grande momento di forma, mentre l'americano è reduce anche da un gol in Europa League contro lo Slavia Praga. Inoltre, l'ultima volta che il tecnico rossonero ha cambiato tutto l'attacco (a Monza), le cose non sono andate affatto bene.