Verso Milan-Empoli, Gazzetta: "Pioli rilancia il piano B". Spazio a Okafor e Jovic

In vista di Milan-Empoli di oggi pomeriggio alle 15 a San Siro, La Gazzetta Sportiva in edicola stamattina titola così: "Pioli rilancia il piano B". Il tecnico rossonero darà spazio a qualche seconda linea, come per esempio Noah Okafor, che sostituirà a sinistra lo squalificato Leao, e Luka Jovic, che invece giocherà al centro dell'attacco al posto di Giroud. I due stanno facendo ottime cose quando entrano a partita in corso, mentre faticano quando vengono schierati titolari.

Questa la probabile formazione milanista: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.