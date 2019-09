Verso Milan-Inter, la Gazzetta titola: "San Siro è già in attesa: superata quota 60 mila. Si va verso il sold-out"

"San Siro è già in attesa: superata quota 60 mila. Si va verso il sold-out": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al derby tra Milan e Inter in programma il prossimo 21 settembre a San Siro. Nelle scorse ore è stata superata quota 60 mila biglietti venduti e si corre veloce verso il tutto esaurito per la sfida tra i rossoneri di Giampaolo e i nerazzurri di Conte.