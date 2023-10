Verso Milan-Juve, la Gazzetta: "Il giro del mondo e ora... San Siro"

La supersfida della nona giornata di Serie A sarà la partita tra Milan e Juventus che domenica sera si disputerà a San Siro. La gara arriva dopo la pausa per le nazionali in cui molti giocatori sono stati in giro per il mondo e hanno accumulato molti altri minuti sulle gambe. Il titolo della Gazzetta dello Sport per questo recita: "Il giro del mondo e ora... San Siro".

Entrambe le formazioni si ritrovano con un calciatore in meno: Chukwueze per i rossoneri, capitan Danilo per i bianconeri. Tra i giocatori del Milan si è messo in luce Pulisic con due gol e un assist in due partite mentre Rabiot è sicuramente il più in forma nella Juventus. In totale il Diavolo aveva 14 giocatori coinvolti nella sosta che hanno giocato un totale di 1437 minuti. Per le Zebre invece 1146 con 15 giocatori.