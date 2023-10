Verso Milan-Juventus, Tuttosport: "Un gol da antologia: Pulisic avvisa Allegri"

In vista di Milan-Juventus di domenica, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Un gol da antologia: Pulisic avvisa Allegri". L'attaccante rossonero, già autore di quattro gol nelle prime otto presenze in Serie A (soltanto nella Premier League 2019-20 aveva iniziato così bene), è stato protagonista anche dell'ultima partita giocata della nazionale statunitense, segnando un bellissimo gol che ha aperto le marcature nell'amichevole contro la Germania (la partita si è chiusa poi con la vittoria dei tedeschi per 3-1).