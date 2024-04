Verso Milan-Lecce, Gazzetta: "L'ultima di Pioli: il trequartista lo fa...Pulisic. Thiaw è out"

In vista di Milan-Lecce di oggi pomeriggio a San Siro, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "L'ultima di Pioli: il trequartista lo fa...Pulisic. Thiaw è out". Per la sfida contro i pugliesi, il tecnico rossonero dovrà fare a meno dello squalificato Loftus-Cheek che verrà sostituito da Pulisic, il quale agirà dunque da trequartista. A destra spazio ancora a Chukwueze, a sinistra ci sarà Leao, mentre il centravanti sarà ancora una volta Giroud.

Per la sfida contro il Lecce, Pioli dovrà rinunciare poi anche a Malick Thiaw, il quale è alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Queste le parole dell'allenatore milanista in conferenza stampa sul centrale tedesco: "A livello precauzionale verrà lasciato a casa, ma con la grande speranza che possa esserci contro la Roma giovedì".