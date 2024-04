Verso Milan-Lecce, Tuttosport: "E Moncada fa l’esame a Dorgu"

"E Moncada fa l’esame a Dorgu": titola così questa mattina Tuttosport in vista di Milan-Lecce, sfida valida per la 31^ giornata di Serie A e in programma domani pomeriggio a San Siro. Gli occhi dei dirigenti rossoneri saranno tutti su Patrick Dorgu, terzino sinistro classe 2004 della formazione giallorossa. Il Diavolo lo segue da diverso tempo e lo sta valutando come possibile vice Theo Hernandez per la prossima stagione.

Il Lecce lo valuta almeno 10 milioni di euro. Pantaleo Corvino, dirigente del club pugliese, a margine di un incontro presso Unisalento con gli studenti del corso di Diritto e Management dello Sport, ha parlato così della possibile cessione di Dorgu: "Sicuramente non posso dire che con Dorgu andremo in perdita. La società avrà un bel profitto perché è una potenzialità importante come tanti altri giovani calciatori che sono nel Lecce".