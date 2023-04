Verso Milan-Napoli, il CorSera titola: "Derby d’Europa"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così su Milan-Napoli: "Derby d’Europa". Stasera a San Siro si gioca l'andata dei quarti di Champions League. Lo 0-4 in campionato ha cambiato un po' le cose, ma gli azzurri restano comunque i favoriti. In casa rossonera, però, ci credono e sognano in grande: "Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto, quindi sognare ci fa bene" le parole di Pioli ieri in conferenza stampa.