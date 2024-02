Verso Milan-Napoli, la Gazzetta su Loftus-Cheek e Kvara: "Trequartisti di nobiltà"

Stasera a San Siro, il Milan ospiterà il Napoli nella gara valida per la 24^ giornata di Serie A. In vista di questa sfida, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Ruben Loftus-Cheek e Khvicha Kvaratskhelia: "Trequartisti di nobiltà". Da quando si muove tra le linee, l’inglese segna e trascina il Diavolo. Il georgiano ha cambiato posizione per avere più libertà. Sarà un duello a distanza di potenza, corsa e fantasia.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: Domenica 11 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it