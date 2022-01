Verso Milan-Roma, Gazzetta: "Il Diavolo tira dritto". Pioli punta su Giroud e Messias

"Il Diavolo tira dritto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito all'emergenza rossonera dopo i cinque positivi al Covid che sono emersi nelle ultime ore. Nonostante le tante assenze (out anche Kessie e Bennacer in Coppa d'Africa e Kjaer e Pellegri infortunati), i rossoneri sono pronti a dare battaglia stasere contro la Roma. In attacco sono stati recuperati Ibrahimovic, Leao e Rebic, ma tutti e tre dovrebbero partire dalla panchina: Pioli punterà infatti su Messias e Giroud.