Verso Milan-Roma, Gazzetta: "Pioli-De Rossi: l'Europa è casa loro"

In vista di Milan-Roma di giovedì, gara valida per l'andata dei quarti di Europa League, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Pioli-De Rossi: l'Europa è casa loro". A San Siro sarà anche la sfida tra due tecnici che giocano un calcio internazionale e che si stanno giocando la conferma in panchina in questo finale di stagione.

Le due squadre stanno attraversando entrambe un ottimo momento di forma: il Milan è reduce per esempio da sette vittorie di fila tra campionato ed Europa League, mentre la Roma arriva a questo match dopo un importante vittoria nel derby contro la Lazio grazie ad un gol di Mancini.