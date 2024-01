Verso Milan-Roma: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Siamo alla vigilia di Milan-Roma, gara cruciale che domani sera si giocherà a San Siro e che mette in palio importanti punti Champions. Entrambe le squadre sono reduci da una prima parte di stagione altalenante e da una eliminazione bruciante in Coppa Italia. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale ha parlato della coppia Cardinale-Ibrahimovic che domani sera sarà allo stadio. Il titolo, in taglio laterale, recita: "Ibra, aiutaci tu". Poi nel sottotitolo si legge: "Cardinale-Zlatan in coppia per dare scossa al Milan". Nè Tuttosport nè il Corriere dello Sport parlano di Milan nelle loro prime pagine.