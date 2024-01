Verso Milan-Roma, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questa sera a San Siro, ore 20.45, si giocherà il big match tra Milan e Roma, una gara che mette in palio punti importanti per la Champions ma che soprattutto mette uno di fronte all'altro Pioli e Mourinho che tanto stanno faticando a mantenere le aspettative di inizio stagione. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport titola in taglio laterale così: "San Siro a chi fai la grazia". Poi nel sottotitolo aggiunge: "Pioli e Mourinho come convincere Cardinale e Friedkin". Il Corriere dello Sport presenta la gara più dal punto di vista dei giallorossi e titola in taglio basso: "Milan-Roma, sfida tra delusi di coppa. Mou deve fare il mago a San Siro". Allusione alla frase di Mourinho in conferenza stampa che ha detto di non essere Harry Potter. Tuttosport non regala prime pagine sulla sfida.