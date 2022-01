Verso Milan-Roma, Tuttosport: "Sulla scacchiera di Pioli e Mou"

"Sulla scacchiera di Pioli e Mou", titola il quotidiano Tuttosport in vista del big match in programma domani a San Siro. Milan-Roma sarà la sfida fra due allenatori dagli stili differenti, osserva il giornale torinese. Da una parte Stefano Pioli, vincitore all'andata, dall'altra Mourinho, lo Special One in cerca di conferme dalla sua squadra. Si preannuncia un confronto scoppiettante.