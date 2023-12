Verso Newcastle-Milan, l'apertura della Gazzetta: "Fai il Diavolo"

In vista di Newcastle-Milan di questa sera, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina: "Fai il Diavolo". Per andare agli ottavi, i rossoneri devono prima di tutto battere gli inglesi e poi sperare anche in un successo del Borussia Dortmund contro il PSG. Pioli si gioca l'Europa: "Per noi è come una finale" il pensiero di ieri in conferenza stampa del tecnico milanista.

A Newcastle non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, nuovo super consulente di RedBird e del Milan. Lo svedese sarà con ogni probabilità domani a Milanello per incontrare la squadra per la prima volta da quando è stato nominato nel nuovo ruolo. Domenica dovrebbe invece fare il suo esordio da dirigente a San Siro contro il Monza di Adriano Galliani.