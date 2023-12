Verso Newcastle-Milan, Tuttosport: "Speranza Pioli. In campo torna l’ora di Leao"

vedi letture

In vista di Newcastle-Milan di domani sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Speranza Pioli. In campo torna l’ora di Leao". I rossoneri si giocheranno in casa degli inglesi le ultime possibilità di andare agli ottavi di Champions League. Per passare il turno, al Diavolo non basterà battere la squadra di Sandro Tonali, ma dovrà sperare anche nella vittoria del Borussia Dortmund già qualificato contro il PSG.

Stefano Pioli può sorridere per il ritorno a disposizione di Rafael Leao che ha dato buoni segnali negli ultimi allenamenti e quindi tornerà in campo subito dal primo minuto. Accanto a lui in attacco ci saranno i "soliti" Pulisic, che tornerà sulla fascia destra, e Giroud. In casa rossonera continua invece l'emergenza in difesa, tanto che Theo Hernandez sarà nuovamente impiegato da centrale al fianco di Tomori.