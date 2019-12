"Pioli diffida degli amici", titola il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina, che poi aggiunge: "Trappolone per il Milan". Il riferimento, ovviamente, è ai trascorsi dell'allenatore milanista e alla sfida del Tardini, in programma oggi alle ore 15. Pioli, che a Parma è nato, ha giocato e ha allenato, ha messo in guardia i suoi: "Ci vuole qualità, altrimenti là si perde".