Verso Salernitana-Milan: Calabria torna dalla squalifica, Musah non ci sarà per infortunio

Il Milan sarà impegnato venerdì sera in casa della Salernitana di Pippo Inzaghi. Per questa gara, ci sarà il rientro dalla squalifica di Davide Calabria, mentre al centro della difesa milanista, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, giocherà almeno uno tra Kjaer e Simic. Da capire se Stefano Pioli confermerà la retroguardia a tre vista contro il Monza o se tornerà al consueto schieramento a quattro.

Chi non sarà della partita è invece Yunus Musah: il suo problema muscolare, nato prima di Newcastle e aggravato nell’ultima partita del girone di Champions League, è infatti più grave del previsto e, dopo il Monza, sarà costretto a saltare anche la trasferta di Salerno. Il rientro in campo dell'americano avverrà quindi dopo Natale.