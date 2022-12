Verso Salerno, dubbi in attacco per Pioli: De Ketalere possibile soluzione

Con l'infortunio di Origi e Ibra ancora ai box, in attesa anche del rientro di Giroud dalla pausa post Mondiale, Pioli potrebbe sfruttare le caratteristiche di altri giocatori per la trasferta di Salerno del 4 gennaio. Tra questi c'è sicuramente Charles De Ketelaere, spesso utilizzato come terminale avanzato in quel di Bruges. In rossonero, Pioli ha trovato la sua collocazione nel ruolo di trequartista, ma il belga ha giocato anche davanti. A riportarlo è il Corriere dello Sport.