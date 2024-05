Verso Torino, la Gazzetta: "Leao, il finale è part-time: ancora fuori"

Domani sera, alle ore 20.45, il Milan sarà ospite allo Stadio Olimpico per affrontare il Torino. Si tratta dell'ultima trasferta stagionale per i rossoneri e della penultima giornata di campionato. Il Diavolo è già certo del secondo posto e dunque non ha più nulla da chiedere a questo campionato ma nonostante ciò dovrà onorare al meglio l'impegno. D'altro canto il Torino ha ancora delle possibilità di raggiungere l'Europa e dunque si prepara a una partita molto importante. Chi non sarà della sfida dall'inizio, ancora una volta, sarà Rafael Leao.

Oggi la Gazzetta dello Sport titola così sul portoghese: "Leao, il finale è part-time: ancora fuori". Dopo essere rimasto in panchina contro il Cagliari, anche contro il Torino il numero 10 si accomoderà in panchina: fra meno di un mese c'è l'Europeo ed è possibilie che ci sia anche questa motivazione dietro alla scelta di Pioli. Secondo l'indiscrezione della rosea, al posto di Leao ci sarà spazio per Noah Okafor che giocherà in coppia con Luka Jovic: il serbo è a un solo gol dalla doppia cifra stagionale.