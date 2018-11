Verso Udine, il Corriere della Sera: "Milan stanco e in emergenza"

Dopo avere momentaneamente centrato la missione societaria di traslocare la squadra in zona Champions, Gattuso si ritrova con le armi spuntate. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che fa il punto sui rossoneri in vista della gara con l’Udinese. Cinque titolari sono out: Calabria, Biglia (che si rivedrà nel 2019), Bonaventura, Calhanoglu e Caldara. La buona sorte - sottolinea il CorSera - non è amica di Gattuso.