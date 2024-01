Verso Udine, la Gazzetta: "Non si cambia. Pioli con i nuovi titolarissimi"

Il Milan domani sera sarà in Friuli per affrontare l'Udinese, un ambiente e una squadra da sempre ostili - sportivamente parlando - ai rossoneri, che cercano continuità in campionato. Le indiscrezioni di formazione hanno portato la Gazzetta dello Sport questa mattina a titolare così: "Non si cambia. Pioli con i nuovi titolarissimi". Focus su Matteo Gabbia e Theo Hernandez: "Gabbia ha già convinto e libera... super Hernandez".

Il ritorno di Gabbia, che nelle prime uscite e specialmente con la Roma è stato molto positivo, permette infatti a Theo Hernandez di tornare sulla fascia sinistra di competenza, a naso non una brutta idea vista la prestazione di domenica sera. Per questo motivo Pioli va verso la conferma degli 11 che hanno battuto i giallorossi, attualmente la miglior squadra che l'allenatore possa schierare. Nella speranza che Leao ritrovi il sorriso e soprattutto il gol. Il tecnico rossonero non conferma lo stesso undici da inizio settembre: contro Bologna, Torino e Roma giocarono gli stessi poi la Champions e gli infortuni mischiarono le carte in tavola.