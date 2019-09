Marco Giampaolo ha ancora un paio di nodi da sciogliere in vista della gara di questa sera contro il Verona. Uno riguarda la “regia”. Come riporta il quotidiano Tuttosport, gli exit poll post rifinitura danno Biglia in vantaggio nel ballottaggio con Bennacer. L’argentino, dunque, potrebbe partire dal primo minuto nel ruolo di playmaker.