Vice-Theo, Tuttosport titola: "Mazzocchi: il Diavolo vuole bruciare il Toro"

vedi letture

Non solo un nuovo centrocampista, il Milan nell'ultimo mese di mercato vuole chiudere anche per un nuovo vice-Theo Hernandez, specialmente dopo che Ballo-Tourè è stato messo nella lista dei partenti. Tuttosport questa mattina titola così: "Mazzocchi: il Diavolo vuole bruciare il Toro". Torna dunque in voga il nome di Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana già accostato ai rossoneri nelle scorse settimane.

Sul giocatore però c'è anche la concorrenza del Torino ma sia il Diavolo che i granata devono prima liberarsi dei rispettivi giocatori: Ballo-Tourè per i rossoneri (che ha rifiutato la corte del Fulham e ora attende la proposta del Bologna), Singo per il Toro. Solo poi le due squadre potranno gettarsi alla ricerca del nuovo terzino, con Mazzocchi sulla lista degli obiettivi.