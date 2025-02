Vietato sbagliare. Il QS: "Bologna-Milan, il recupero è uno spareggio per l'Europa"

Dopo aver fallito contro il Feyenoord, il Milan non si può permettere di fallire la seconda partita più importante della sua stagione, ovvero quella contro il Bologna di questa sera. In palio non ci sono solo i tre punti, ma anche coraggio e fiducia in vista di un finale di stagione dove l'obiettivo sarà quello di mangiare punti a Lazio e Juventus per conquistare il quarto posto in classifica e dunque la qualificazione alla prossima Champions League.

In merito all'importanza della sfida del Dall'Ara il QS ha questa mattina titolato "Bologna-Milan, il recupero è uno spareggio per l'Europa", perché la posta in palio è alta non solo per il Diavolo, ma anche per la formazione di Vincenzo Italiano.