Vittoria e complimenti, il CorSport: "Sheva a Pioli: «Bravo Milan»"

L'attaccante ucraino ha fatto le sue congratulazioni al tecnico del Milan in diretta tv ("Grande Milan, una partita di energia") che poi ha commentato: "Siamo stati bravi, avevamo chiesto alla squadra di giocare con personalità. Non abbiamo mai mollato, è un passaggio del turno meritato per come abbiamo giocato le due partite. Dobbiamo fare un passo alla volta, era importante superare il girone, poi gli ottavi, ora aspetteremo il sorteggio".