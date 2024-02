Vittoria per il Milan a Frosinone, Gazzetta: "Diavolo che rimonta"

Successo esterno per il Milan. La formazione di Stefano Pioli ha superato 3-2 il Frosinone allo "Stirpe" e si consolida al terzo posto in classifica. Dopo una partenza con il freno a mano tirato, i rossoneri sono usciti alla distanza e, sotto di 2-1, hanno trovato due reti con Gabbia e Jovic portando a casa tre punti importanti. Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Diavolo che rimonta".

Pioli soddisfatto

Queste le parole di Pioli in conferenza:"Credo che il Frosinone sia partito meglio di noi perchè ha sfruttato alcuni nostri errori in costruzione. Poi credo che l'abbiamo interpretata bene. Se mi aspettavo Jovic decisivo? Si perchè lo vedo tutti i giorni ed è tecnico, fisico, ha qualità e talento. Insisto con lui, lo motivo perchè può essere il centravanti del Milan. Non possiamo giocare sempre con due punte ma quando gioca a far bene".