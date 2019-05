L’edizione odierna del QS pone l’accento - in prima pagina - sull’ultima e decisiva giornata di campionato. "Un voto per l’Europa", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Volata finale per la Champions: Atalanta, Inter, Milan e Roma in corsa per due posti. Tutti in campo alle 20.30". Una serata di grandi emozioni e - chissà! - possibili ribaltoni nei primissimi posti della classifica di Serie A..