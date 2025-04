Walker-Thiaw, futuro incerto. Il CorSport: "Riflessioni in corso"

Nella difesa rossonera che ha cambiato faccia più volte nell'arco di questa stagione, una certa regolarità di presenza in campo è stata trovata negli ultimi tempi da Kyle Walker, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City nel corso del mercato di riparazione a gennaio, e dal centrale tedesco Malick Thiaw, che dopo un inizio in sordina si è affermato come il centrale più solido in rosa. Entrambi, stando a quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, potrebbero non avere chiaro e limpido il proprio futuro.

Il titolo del CorSport parla chiaro: "Walker e Thiaw, riflessioni in corso". Occhiello e sottotitolo sono ancora più specifici. Su Thiaw si legge: "C'era Kompany (a San Siro durante la semifinale di Coppa, ndr) a vedere l'Inter e il difensore del Milan. Sfida Bayer-Bayern per il centrale che va in scadenza a giugno 2027". Su Walker invece: "Il riscatto dell'inglese non è certo". Se l'inglese dovesse essere riscattato per 5 milioni, scatterebbe in automatico la firma fino al 2027 con uno stipendio sensibilmente più alto. Valutazioni su età e rendimento. Per il tedesco, se dovesse essere confermato l'interesse dei due club di Bundes, il Milan può chiedere 25-30 milioni.