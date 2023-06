Weah sul figlio Timothy : "Sta parlando con alcuni club, troverà la sua strada in Europa"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport ha intervistato il pallone d'oro 1995 George Weah. L'attuale presidente della Liberia non si è mai totalmente distaccato dal mondo del calcio neanche oggi. Il figlio Timothy è a sua volta calciatore, e il padre a proposito del suo futuro dichiara: "Sono molto orgoglioso di lui, siamo tutti orgogliosi in famiglia, compreso George Junior che ha dovuto abbandonare l’attività per i troppi problemi al ginocchio. Timothy si sta guardando intorno: vediamo, sta parlando con alcuni club.

È ancora giovane e troverà la sua strada nel calcio europeo. Ma anche qui ci sono tanti calciatori di qualità e vorrei spingere gli osservatori a venire in Liberia, invece di fermarsi sempre e soltanto in Costa d’Avorio o Nigeria o Camerun. Qui c’è tanto talento, ma non arrivano gli agenti e gli scopritori.