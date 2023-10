Zero gol e due punti in classifica, il CorSport: "Milan a secco, più punti che gol"

Ancora uno 0-0 in Champions League per il Milan che, come all'esordio contro il Newcastle, spreca diverse occasioni e si deve accontentare del punto in classifica. Il Corriere dello Sport titola così: "Milan a secco, più punti che gol". Già perchè dopo 180 minuti di ostilità i rossoneri ancora non hanno trovato il gol e si ritrovano comunque a due punti in classifica, perché non ne hanno nemmeno subiti.