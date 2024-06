Zirkzee vuole il Milan. La Gazzetta: "C'è il nodo commissioni. Si tratta"

La trattativa Joshua Zirkzee sembra destinata a diventare la telenovela di mercato di quest'estate rossonera. La punta olandese è da diverso tempo il nome più alto di tutti nella short list di attaccanti selezionati dal club di via Aldo Rossi come papabili eredi di Olivier Giroud. E difatti il Milan è riuscito a convincere il calciatore che starebbe spingendo per accasarsi a Milanello. I rossoneri sono disposti a pagare la clausola da 40 milioni al Bologna e rendere Zirkzee il terzo acquisto più oneroso della storia del club.

Ma la partita non si gioca nè con il giocatore nè con il Bologna. Il campo di gioco è un altro come scrive la Gazzetta dello Sport: "Zirkzee, lui vuole il Diavolo ma c'è il nodo delle commissioni. Si tratta con l'agente". Nel sottotitolo si cerca di chiarire proprio questo punto: "Chiesti 15 milioni di bonus alla firma: il Milan non li paga, occorre scendere di parecchio". Le richieste di Kia Joorabchian al momento sono troppo alte per la politica del Milan che però ha sensazione positive e spera di poter smussare gli spigoli dell'entourage del calciatore.