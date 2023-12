Zlatan III, oggi incontro con la squadra? Tuttosport: "Ibra per la scossa atteso a Milanello e poi a San Siro"

Nella settimana che va a concludersi è iniziato il terzo capitolo della storia di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Lo Zlatan III è formalmente cominciato lunedì mattina con l'annuncio ufficiale da parte di RedBird che ha fatto del fuoriclasse svedese il suo Senior Advisor. Da quel momento, visto l'impegno a Newcastle, non c'è stata occasione per Zlatan di incontrare la squadra. Ma presto ci sarà.

Tuttosport, infatti, questa mattina ha titolato in merito: "Ibra per la scossa atteso a Milanello e poi a San Siro". Oggi può essere il giorno giusto per il ritonro di Zlatan a Milanello. Si attende il nuovo incontro con l'ex allenatore Pioli e i suoi ex compagni, di cui tornerà a essere un costante punto di riferimento. E dopo Milanello, domenica ce lo si aspetta anche in tribuna, con gli altri dirigenti rossoneri, in una gara per lui già speciale: si gioca contro il Monza di Galliani.