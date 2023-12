Zlatan terzo riparte da Salerno. Il CorSera: "La spinta di Ibra per la rimonta del Milan"

Questa sera il Milan sarà di scena a Salerno, per l'ultima trasferta del suo 2023 che, curiosamente, era cominciato in trasferta proprio all'Arechi contro la Salernitana lo scorso 4 gennaio. Una partita importante per il prosieguo dei rossoneri in questa stagione, che hanno da recuperare molto terreno in campionato, ma anche per un gradito ritorno.

Zlatan Ibrahimovic sarà infatti in tribuna questa sera, per la prima volta dal suo ritorno in società in vesti dirigenziali. Negli ultimi due giorni, lo svedese è stato a Milanello e ha ripreso confidenza con i luoghi che lo hanno visto protagonista fino a giugno. Il Corriere della Sera titola: "La spinta di Ibra per la rimonta del Milan". Di certo non aiuterà Pioli ed ex compagni con gol e assist, ma potrà farlo con carisma e leadership. Sarà a un tempo motivatore, già solo con la sua presenza, e osservatore, per capire dove e cosa si può migliorare.