Alexandru Siman trascina il Milan U18 in vetta alla classifica

vedi letture

Inevitabilmente se fai due gol, tra cui quello decisivo all’ultimo minuto, non puoi che essere il migliore in campo. Alexandru Siman, arrivato a gennaio dai rumeni dello Sportul Studentesc, in poco tempo è già riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all’interno del gruppo. In questa gara, infatti, ha avuto l’onore e l’onere di indossare la fascia da capitano. Prova da leader e di qualità dell’esterno destro numero 10 che, ogni volta che toccava palla riusciva sempre a creare qualcosa di pericoloso. Il primo gol arriva al 44’, dopo il rigore parato da Sarno, la sfera finisce sulla testa di Siman, che è il più lesto e la scaraventa in rete. Il secondo arriva invece agli sgoccioli della gara, su un contropiede ben condotto sulla fascia sinistra dal neoentrato Martinazzi che, arrivato sulla linea di fondo, mette in mezzo un cioccolatino che il rumeno scarta alla perfezione, regalando il successo ai suoi. Una vera e propria beffa per i sardi che poco prima, con Trepy, hanno assaporato l’impresa, con il portiere Colzani bravissimo a negargli la gioia del gol.

Inevitabilmente se fai due gol, tra cui quello decisivo all’ultimo minuto, non puoi che essere il migliore in campo. Alexandru Siman, arrivato a gennaio dai rumeni dello Sportul Studentesc, in poco tempo è già riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all’interno del gruppo. In questa gara, infatti, ha avuto l’onore e l’onere di indossare la fascia da capitano. Prova da leader e di qualità dell’esterno destro numero 10 che, ogni volta che toccava palla riusciva sempre a creare qualcosa di pericoloso. Il primo gol arriva al 44’, dopo il rigore parato da Sarno, la sfera finisce sulla testa di Siman, che è il più lesto e la scaraventa in rete. Il secondo arriva invece agli sgoccioli della gara, su un contropiede ben condotto sulla fascia sinistra dal neoentrato Martinazzi che, arrivato sulla linea di fondo, mette in mezzo un cioccolatino che il rumeno scarta alla perfezione, regalando il successo ai suoi. Una vera e propria beffa per i sardi che poco prima, con Trepy, hanno assaporato l’impresa, con il portiere Colzani bravissimo a negargli la gioia del gol.