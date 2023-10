Milan U15, giornata da applausi per Seye: doppietta e bel gesto di fair play

Il Milan ottiene la sua sesta vittoria consecutiva e rimane così in testa nel girone B del campionato Under 15.

Dopo la rete dell'1-0 da parte dell'Udinese, i rossoneri sono riusciti a reagire facendolo prima con il gran tiro di Menon, poi con il gol allo scadere del primo tempo di Seye. Lo stesso numero 8 sarà poi protagonista anche della splendida azione che porta al 3-1, da lui stesso firmato.

Complice la doppietta e una prestazione di assoluto livello, Abdou Seye è senza dubbio il miglior in campo dell'ultima partita. Non solo per le due reti, le giocate e il prezioso contributo dato al reparto di centrocampo. Il "gesto" più bello arriva infatti dopo il 2-1, quando si intravede un incrocio di sguardi bellissimo tra lui e il numero uno avversario, Venuti, a cui batte il cinque dopo aver esultato, aiutandolo anche a rialzarsi.

Una scena meravigliosa, tutt'altro che scontata, che ci teniamo a sottolineare perchè, purtroppo, sui vari campi d'Italia, spesso finiamo per raccontarvi di comportanti negativi, sia dei ragazzi stessi che, nella maggior parte dei casi, degli adulti. Che invece dovrebbero insegnare.