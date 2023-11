Milan Under 15, i rossoneri si affidano al talento di Luca Menon

Il Milan U15 prosegue nella propria striscia vincente. Domenica scorsa, al centro sportivo Vismara, la squadra di Roberto Bertuzzo ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva contro l'Udinese, mantenendo dunque la vetta nel girone B davanti a Inter e Atalanta, ferme a quota 16 punti.

Al termine del match, La Giovane Italia ha deciso di premiare Abdou Seye come migliore in campo, ma tra le altre ottime prestazioni c'è da menzionare anche quella di Luca Menon. Il numero 7 rossonero si è rivelato, innanzitutto, fondamentale nell'azione dell'1-1 e del definitivo 3-1. Il primo gol è tutto suo: riceve palla da Martini sulla destra, controlla con eleganza, si accentra e lascia partire un mancino violentissimo, su cui Venuti non può nulla. La terza e ultima rete del Milan, invece, nasce da una sua iniziativa. Menon viene raddoppiato da due uomini ma riesce comunque a servire il compagno libero, ovvero Colombo, che a sua volta si appoggia a Grilli, sponda per Angelicchio che apre (ancora a un tocco) in direzione di Seye: il centrocampista rossonero calcia col destro e batte, ancora una volta, il portiere dell'Udinese. Una perfetta azione di squadra (che vi invitiamo di andare a rivedere con i nostri highlights, link a fine articolo) partita dai piedi del 7 e finalizzata dall'8.

Menon è un giocatore di qualità, lo si può notare in particolar modo dal primo controllo e dal dominio del pallone. Bertuzzo ha deciso di utilizzarlo come esterno sulla fascia destra per "assecondare" una delle sue preferenze, ovvero quella di puntare l'uomo e accentrarsi per calciare in porta con il piede sinistro, proprio come nell'occasione del pareggio. Doti tecniche importanti ma non solo, perchè domenica mattina ha fatto intravedere forti valori caratteriali quali carisma e personalità, soprattutto in un momento della partita dove l'inerzia era completamente a favore dell'Udinese: si è caricato la squadra sulle spalle e, insieme a Seye e Angelicchio, l'ha condotta verso la sesta vittoria di questo campionato.