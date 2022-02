Settore giovanile: i risultati del weekend

Arrivano dai più giovani le soddisfazioni del settore giovanile rossonero nel weekend appena passato. La Primavera è stata sconfitta a Roma, in casa della capolista, facendo comunque una buona figura: non è bastato il gol di Nasti, ma si deve ripartire da una prestazione di voglia e lotta.

Pareggio deludente per l'U18, solo 1-1 (rete di Anane) al Vismara contro l'Ascoli fanalino di coda. Vittoria per l'U17, 2-0 a Verona, la quale rimane al secondo posto e a tiro della vetta (-3). Ottimo il bilancio della trasferta a Vicenza per U16 e U15: 4-1 per la squadra di Abate per rilanciarsi dopo il ko con l'Atalanta, 3-1 per i ragazzi di Bertuzzo per continuare a volare primi da soli in classifica. Sorride il Derby agli U14, il prezioso successo per 1-0 porta la firma di Comotto.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 3ª giornata di ritorno, Roma-Milan 2-1 (6'st Nasti)

UNDER 18: 4ª giornata di ritorno, Milan-Ascoli 1-1 (18' Anane)

UNDER 17 : 6ª giornata di ritorno, Hellas Verona-Milan 0-2 (8'st Zeroli, 36'st Bartesaghi)

UNDER 16: recupero 1ª giornata di ritorno, Vicenza-Milan 1-4 (25' Martinazzi, 13'st, 16'st e 24'st Sia)

UNDER 15: recupero 1ª giornata di ritorno, Vicenza-Milan 1-3 (15' Dotta, 20'st Ossola, 36'st Pernin)

UNDER 14: 5ª giornata di ritorno, Milan-Inter 1-0 (18' rig. Comotto)

UNDER 13: 5ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto 4-0 (Rusu x2, Bonomi, Pisati)

UNDER 12: 1ª giornata, Lombardia Uno-Milan 4-3 (Bacuzzi, Borsa, Ferrario)

UNDER 11: 1ª giornata, Milan-Masseroni Marchese 7-1 (Jadid x2, Ba x2, La Vecchia, Cremonesi, Santopaolo)

UNDER 10: 1ª giornata, Aldini-Milan 4-5 (Baratti x2, Kostyuk x2, Antonietti)

UNDER 9: 1ª giornata, Milan-Alcione 9-2 (Mazreku x4, Sorrentino x2, Tommasone, Gambarotto, Massa)

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, GS Bresso-Milan 0-10 (Stendardi x4, Palopoli x2, Peres, Abbatangelo, Lauzi, Tomaselli)

UNDER 13 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Città di Vigevano 0-5

UNDER 11 FEMMINILE: 1ª giornata, Ardor Bollate-Milan 6-1 (Gulizia)