Under 14, il Milan si prende tutto: derby e primo posto in classifica

Fonte: tuttomercatoweb.com

Un derby è sempre un derby. È una partita che si cerchia in rosso sul calendario e si aspetta per tutta la stagione. È una sfida che si carica sempre di 1000 significati. È una gara che non ha bisogno di essere preparata dal punto di vista mentale: ogni giocatore trova da solo le motivazioni necessarie per giocarla. Ogni stracittadina ha la propria storia e la propria importanza, ma è innegabile che ce ne siano alcune più affascinanti di altre. E il Derby della Madonnina è sicuramente tra queste.

Se poi vale anche il primato in classifica, come nel campionato Under 14, potete immaginare il clima che si respirava domenica all’Accademia Inter. La partita non è stata molto spettacolare, come spesso accade quando la posta in gioco è alta, e le palle gol si sono contate sulle dita di una mano. In una gara del genere, il titolo di "uomo partita" non può che andare al giocatore che ha deciso la sfida: Francesco Mattia Angelicchio.

Il regista classe 2009, leader carismatico e direttore d’orchestra del Milan, non perde mai la lucidità nel corso dei 70’ e realizza probabilmente il sogno di ogni bambino: segnare una rete da cineteca nel derby, con la fascia da capitano al braccio, completando la rimonta della propria squadra e conquistando vittoria e 1° posto in classifica. Si può essere più orgogliosi e felici di così?