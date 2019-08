Amelia, Inzaghi e l'incontro in Vastese-Benevento: "Sempre bello ritrovare gli amici"

Marco Amelia, ex portiere rossonero ed attuale tecnico della Vastese, è intervenuto su Instagram e ha pubblicato una foto scattata insieme a Inzaghi, allenatore del Benevento, in occasione della sfida tra i due club, conclusasi con un pirotecnico 3-3. "Sempre bello ritrovare gli amici, anche in questa nuova veste di allenatori" ha scritto Amelia.