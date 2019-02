Andersinho Marques: "Gattuso merita gli applausi. Allenatore, motivatore, psicologo e avvocato"

Dopo il successo per 1-3 in casa dell'Atalanta, il collega Andersinho Marques ha elogiato così il tecnico rossonero mister Gattuso: "Allenatore, motivatore, psicologo, avvocato che mette sempre la faccia per difendere i suoi giocatori. Mister Gattuso merita questi applausi, è sempre stato criticato ma ha sempre portato avanti il suo lavoro rispondendo sul campo. Complimenti per la vittoria Rino".

🇮🇹 #Milan - Treinador, motivador, psicólogo, advogado que coloca a cara para defender seus jogadores. Mister #Gattuso merece só aplausos, foi sempre criticado mas continuou seu trabalho calado e respondendo em campo. Parabéns pelo sucesso Rino