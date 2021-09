Bakayoko: "Grazie tifosi per l'accoglienza. Mi sono infortunato ma l'importante sono i 3 punti"

Tiémoué Bakayoko ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove da un lato esprime la sua gioia per il ritorno a San Siro e per i 3 punti conquistati dal Milan, e dall’altro, mostra i muscoli verso alcuni tifosi laziali che hanno fatto cori razzisti nei suoi confronti e nei confronti di Franck Kessie. Bakayoko scrive: “Grazie per la calorosa accoglienza. Sono purtroppo infortunato, ma per il mio esordio la cosa più importante sono i 3 punti della squadra. E ad alcuni tifosi della Lazio e alle loro grida razziste verso me e mio fratello Kessie dico che siamo forti e orgogliosi del nostro colore della pelle. Ho tutta la fiducia nel nostro club per identificarli”.